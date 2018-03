Internet acusa tema vencedor do Festival da Canção de plágio

Música composta por Isaura e cantada por Cláudia Pascoal comparada a ‘To Build a Home’, dos The Cinematic Orchestra.

15:04

Depois da polémica que acabou com a desistência de Diogo Piçarra em plena corrida do Festival da Canção, eis que o tema vencedor do concurso ‘O Jardim’, de Isaura, cantado por Cláudia Pascoal também se vê envolvido em acusações de plágio nas redes sociais.

Vários internautas consideram o tema muito semelhante a ‘To Build a Home’, da banda The Cinematic Orchestra, música de 2007 que figurou na banda sonora do filme O Segredo de Broke Back Mountain.





Mas também há quem defenda a composição, referindo que o tema da banda britânica até possa ter servido de inspiração a Isaura. Ouça os dois temas e compare.