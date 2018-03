Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guerra para representar Portugal na Eurovisão dominada por acusações de fraude

Três acusações de falta de originalidade nas músicas estão a manchar a edição deste ano do Festival RTP da Canção.

Por Duarte Faria | 01:30

Não há memória de uma edição do Festival da Canção ser tão marcada por casos polémicos como a deste ano. Além das falhas técnicas e dos problemas com a contabilização do televoto na primeira semifinal, os casos de plágio têm manchado o concurso da RTP que vai eleger o representante de Portugal no festival da Eurovisão que, este ano, se realiza pela primeira vez no nosso País: a 8, 10 e 12 de maio, na Altice Arena, Lisboa.



As suspeitas começaram logo na semifinal de 18 de fevereiro, com a originalidade de ‘A Mesma Canção’, tema de Paulo Praça interpretado por Maria Amaral, a ser posta em causa. A canção foi comparada a ‘Scars to Your Beautiful’, de Alessia Cara.



Mas o ponto alto da polémica foi atingido no último domingo, após a vitória de Diogo Piçarra na segunda semifinal. Nas redes sociais, o cantor de 27 anos foi acusado de copiar uma música da igreja evangélica brasileira.



A melodia de ‘Canção do Fim’, apontada como uma das favoritas à vitória na final, foi comparada a ‘Abre os Meus Olhos’, do pastor Walter McAllister, fundador da Igreja Cristã Nova Vida, e não da IURD, como inicialmente foi noticiado.



As acusações levaram Diogo Piçarra a desistir de participar no Festival, isto apesar de, ao que o CM apurou, a RTP ter tentado convencer o cantor a permanecer na competição, por acreditar na "integridade do artista". Com esta decisão, a TV pública foi obrigada a repescar a canção ‘Mensageira’, de Aline Frazão (interpretada por Susana Travassos), para a final.



Entretanto, surgiram também suspeitas sobre o tema ‘O Jardim’, interpretado por Cláudia Pascoal.



Erro nas votações e falha técnica estragam emissão

Além das acusações de plágio imputadas a vários compositores, a edição deste ano do Festival RTP da Canção fica também marcada por falhas técnicas na transmissão da televisão pública e no sistema de votações.



A primeira semifinal, a 18 de fevereiro, ficou manchada por um erro grave na contabilização dos resultados do televoto (votação do público através de telefone). Esta falha levou a que fosse dada como finalista uma canção - ‘Eu te amo’ (da autoria de Mallu Magalhães, interpretada por Beatriz Pessoa) - que não reunia a devida pontuação.



A RTP acabou por tornar público o erro já na manhã do dia seguinte (segunda-feira) e, corrigida a votação, revelou que a finalista é, afinal, ‘Sem Medo’, tema de Jorge Palma, cantado por Rui David. E assumiu, em comunicado, "total responsabilidade" sobre o sucedido. O erro deu-se na transposição manual das percentagens do televoto em pontos, feita pela produção do programa.



"O problema foi detetado ainda a emissão estava no ar mas já estávamos a fechar. Por isso, foi feita uma reunião, no fim do programa, em que explicámos a situação a todos os envolvidos, que mostraram fair-play", explicou ao CM Daniel Deusdado, diretor de programas da RTP.



Já na segunda semifinal, no passado domingo (dia 25), registaram-se problemas técnicos durante a atuação da intérprete da canção de Tito Paris - o playback musical entrou a meio da canção.



Por decisão da RTP, Maria Inês Paris, sobrinha do compositor cabo-verdiano, voltou ao palco para interpretar mais uma vez ‘Bandeira Azul’, que se qualificou para a final do próximo domingo, dia 4, que terá lugar no pavilhão Multiusos de Guimarães.



Fãs de Diogo Piçarra acusam Cláudia Pascoal

As suspeitas de plágio que nos últimos dias recaíram sobre Diogo Piçarra levaram os fãs do músico a reagir com uma outra acusação: apontaram o dedo a Cláudia Pascoal (2ª classificada da segunda semifinal, atrás de Piçarra), acusando ‘O Jardim’, tema escrito por Isaura, de ser um plágio de ‘To Build a Home’, canção dos The Cinematic Orchestra.



No entanto, e apesar de atenta a todos os casos de plágio, esta acusação não mereceu especial atenção da RTP.



Vencedores e eleito de Salvador são favoritos à vitória

Peu Madureira (vencedor da 1ª semifinal), Cláudia Pascoal (nova vencedora da 2ª semifinal) e Janeiro (escolhido por Salvador Sobral) são apontados como favoritos à vitória na final do concurso.



A apresentação está entregue a Filomena Cautela e Pedro Fernandes.