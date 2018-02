Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Piçarra nega adoção de música evangélica

Cantor foi o mais votado na 2ª semifinal. Artista nega plágio e diz-se tranquilo.

Por André Filipe Oliveira e Duarte Faria | 27.02.18

A polémica voltou a dominar a segunda eliminatória do Festival da Canção. Desta vez o protagonista é Diogo Piçarra. O artista, que no domingo arrecadou a pontuação máxima da votação do júri e do público, está a ser acusado de plágio nas redes sociais.



A melodia de ‘Canção do Fim’ é uma cópia, dizem os internautas, de ‘Abre os Meus Olhos’, do pastor Walter McCallister, fundador da Igreja Cristã Nova Vida, ramo da igreja evangélica brasileira - e não da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), como foi noticiado.



Em reação à acusação, o cantor garante estar de "consciência tranquila. "Desconhecia o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções", afirmou Diogo Piçarra.



Ainda que tenha negado as acusações, a canção interpretada por Piçarra, um dos favoritos à vitória, será eliminada caso a RTP assim o entenda. As "canções que não são originais e inéditas serão desclassificadas", lê-se no regulamento do concurso. Contactado pelo CM, Nuno Galopim, consultor do evento, remeteu esclarecimentos para a RTP.



Esta não se pronunciou até ao fecho da edição.



Final no próximo domingo em Guimarães

A final da edição deste ano do Festival RTP da Canção - da qual sairá a canção representante de Portugal na Eurovisão (a 8, 10 e 12 de maio, no Altice Arena, em Lisboa) - realiza-se no próximo domingo, dia 4, no Multiusos de Guimarães.



"Assumimos no ano passado o compromisso de descentralizar o Festival. Fizemos uma análise competitiva e Guimarães foi a cidade que reunia todas as condições para a realização da final do evento", afirma Gonçalo Reis, presidente da RTP.



Pedro Fernandes e Filomena Cautela são os apresentadores de serviço. Em competição vão estar 14 temas que, mais uma vez, vão receber a apreciação do júri e do público.