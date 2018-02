Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música de Diogo Piçarra acusada de plágio na Internet

Cantor já rejeitou acusações sobre canção usada no Festival da Canção.

26.02.18

O músico português Diogo Piçarra rejeitou hoje qualquer ideia de plágio da música "Canção do fim", que no domingo passou à final do Festival da Canção, com a pontuação máxima tanto do júri como do público.



"Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirmou o músico em comunicado divulgado pela editora Universal Music.



Em causa está uma comparação, que adquiriu uma dimensão viral nas redes sociais, entre a música escrita por Diogo Piçarra e um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus.



"Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções", explicou o músico, dizendo estar de "consciência tranquila".



Segundo o músico, a ideia de "Canção do fim" surgiu-lhe em 2016, juntamente com outras músicas, que acabaram por ser incluídas no mais recente álbum, "do=s".



"Mantive-a guardada por achar algo especial, no entanto, a sua simplicidade e a sua progressão de acordes não é algo que não tenha sido inventado, tal como tudo na música. E é engraçado como a vida tem destas coisas, coincidência divina ou não, e perceber que a Internet é o verdadeiro juiz dos tempos modernos. Aclama mas também destrói", afirmou.



Escrita e interpretada por Diogo Piçarra, "Canção do fim" obteve no domingo a pontuação máxima do júri e do público na segunda semifinal do Festival da Canção, que decorreu em Lisboa.



Para a final do festival, além de "Canção do Fim" foram ainda apuradas "O Jardim" (composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal), "Bandeira Azul" (Tito Paris/Maria Inês Paris), "Patati Patata" (Paulo Flores/Minnie & Rhayra), "O Voo das Cegonhas" (Armando Teixeira/Lili), "Amor Veloz" (Francisco Rebelo/David Pessoa) e "Sunset" (Peter Serrado).



A final do Festival da Canção decorrerá no domingo em Guimarães.



Nela vão ainda competir as canções selecionadas na primeira semifinal: "Só por Ela" (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), "(sem título)" (Janeiro), "Para sorrir eu não preciso de nada" (Júlio Resende/Catarina Miranda), "Pra te dar abrigo" (Fernando Tordo/Anabela), "Anda estragar-me os planos" (Francisca Cortesão/Joana Barra Vaz), "Zero a zero" (Benjamim/Joana Espadinha) e "Sem medo" (Jorge Palma/Rui David).



O vencedor do Festival da Canção irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.



Em 2017, Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão da Canção com o tema "Amar pelos dois".



