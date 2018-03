Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sucessor de Salvador Sobral na Eurovisão é escolhido este domingo

Final do Festival da Canção decorre em Guimarães.

Por Lusa | 08:04

O Pavilhão Multiusos de Guimarães é este domingo palco da final do Festival da Canção, na qual será escolhido o sucessor de Salvador Sobral para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Lisboa.



Na final competem 14 temas, escolhidos em duas semifinais, que decorreram a 18 e 25 de fevereiro em Lisboa e ficaram marcadas por duas polémicas.



Da primeira semifinal saíram: "Só por Ela" (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), "(sem título)" (Janeiro), "Para sorrir eu não preciso de nada" (Júlio Resende/Catarina Miranda), "Pra te dar abrigo" (Fernando Tordo/Anabela), "Anda estragar-me os planos" (Francisca Cortesão/Joana Barra Vaz), "Zero a zero" (Benjamim/Joana Espadinha) e "Sem medo" (Jorge Palma/Rui David).



Na segunda foram apuradas: "O Jardim" (Isaura/Cláudia Pascoal), "Bandeira Azul" (Tito Paris/Maria Inês Paris), "Patati Patata" (Paulo Flores/Minnie & Rhayra), "O Voo das Cegonhas" (Armando Teixeira/Lili), "Amor Veloz" (Francisco Rebelo/David Pessoa), "Sunset" (Peter Serrado) e "Mensageira" (Aline Frazão/Susana Travassos).



A votação final será obtida, em igual valor, pela pontuação dada por um júri regional e pelo público, através de televoto.



O público começou a votar na segunda-feira à tarde, dia em que a RTP divulgou os números de telefone de cada canção, e abriu as votações.



A edição deste ano do concurso da RTP fica marcada por duas polémicas: um erro na contagem dos votos na primeira semifinal, que acabou por retirar da corrida a canção "Eu te Amo", composta por Mallu Magalhães, entrando o tema de Jorge Palma; e a suspeita de plágio da música "Canção do fim", composta e interpretada por Diogo Piçarra, uma das escolhidas na segunda semifinal, que acabou por levar o músico a desistir da competição, dando lugar ao tema de Aline Frazão.



A final do Festival da Canção será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play.



O vencedor do Festival da Canção irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.



Em 2017, Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão da Canção com o tema "Amar pelos dois".