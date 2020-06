Morte do Pedro Lima deixa família em aperto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A morte de Pedro Lima, no último sábado, aos 49 anos, deixou a família devastada e numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro, uma vez que o ator era o principal sustento da mulher e dos cinco filhos.No último ano, e em particular nos meses mais recentes, a estrela da TVI e a família viviam já com algum "sufoco". Tinham-se mudado para uma casa mais económica e, com o corte de 50 por cento no ordenado ...