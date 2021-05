"Mosquito" de João Nuno Pinto lidera nomeados dos prémios de cinema Sophia

O filme "Mosquito", de João Nuno Pinto, lidera as nomeações aos prémios de cinema Sophia, numa edição que reconhecerá as carreiras de Maria do Céu Guerra e de Sinde Filipe, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

"Mosquito", produzido por Paulo Branco e estreado nos cinemas em março de 2020, ainda antes da pandemia da covid-19, inspira-se numa história verídica do avô do realizador, passada em África, na Primeira Guerra Mundial.

É protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, no papel de Zacarias, o jovem soldado português que, em 1917, deambula por África à procura do pelotão.