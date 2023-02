Uma publicação do Porto Canal, a identificar a mulher do jornalista Rui Santos, com referências à morada do estabelecimento comercial de que é proprietária, na cidade do Porto, está a causar um autêntico terramoto na vida da empresária. Sabe o Correio da Manhã que a mulher do jornalista foi alvo de várias ameaças e teve mesmo de ter acompanhamento médico.









