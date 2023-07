O ranking dos mais ricos do Mundo sofreu algumas reviravoltas no final do primeiro semestre do ano, com Elon Musk a recuperar a liderança e a destronar o francês Bernie Arnault, dono do império de luxo LVMH, que inclui marcas como a Louis Vuitton ou a Dior. Entre janeiro e junho, o magnata que detém o Twitter viu a sua riqueza aumentar em 88,4 mil milhões de euros, para 225,2 mil milhões, graças à subida das ações da Tesla, gigante dos carros elétricos de que é presidente executivo.









