"Não podem morrer pessoas" nos fogos

Octávio Ribeiro anuncia iniciativa "CM Não Esquece!", que pretende encontrar estratégias para evitar a perda de vidas e impedir a destruição da floresta.

17:54

No dia em que ocelebra o seu 39.º aniversário, Octávio Ribeiro anunciou o lançamento da iniciativa CM Não Esquece! , que visa encontrar soluções para evitar novas tragédias como as que assolaram Portugal no ano passado e que causaram 112 vitimas mortais, segundo os números oficiais.O objetivo, explica o diretor geral doe da, passa por "reunir as ideias mais simples e eficazes da sociedade civil" e "entregá-las ao poder político", para "prevenir mais mortes nos incêndios florestais"."Não podem morrer pessoas", afirmou Octávio Ribeiro. "Os incêndios acabam por ser inevitáveis, mas não podem morrer pessoas", salientou.Leia aqui a Carta de Compromisso