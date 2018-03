Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não sou um anjo que faz milagres”, diz Supernanny

Teresa Paula Marques foi a tribunal avisar que o seu ‘boneco’ na televisão era o de uma educadora.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Teresa Paula Marques, a psicóloga que vestiu a pele de ‘Supernanny’ no programa da SIC, confirmou ontem, no Tribunal de Oeiras, ter estado a representar um papel em televisão. "A supernanny é uma personagem. Não é a superpsicóloga, nem a super-Teresa Paula Marques. Desempenhei o papel de uma ama, de uma educadora, mas não de uma psicóloga. Sou a cara do programa e esteticamente até nem uso aqueles óculos nem o penteado assim. É uma personagem construída", garantiu a técnica clínica, sobre quem pende a ameaça de um processo disciplinar instaurado pela sua ordem profissional, na terceira sessão do julgamento do polémico formato da SIC.



Com o programa ‘Supernanny’ suspenso pela SIC desde 28 de janeiro, após a emissão de apenas dois episódios, a estação arranjou uma nova forma de capitalizar a imagem de Teresa Paula Marques e deu-lhe uma rubrica fixa de 20 minutos sobre aconselhamento parental, todas as quintas-feiras, no programa ‘Queridas Manhãs’, que é conduzido pela dupla Júlia Pinheiro e João Paulo Rodrigues. Pela presença nos ecrãs, a estação de Carnaxide paga uma avença à psicóloga, cujo valor o tribunal não questionou.



Assegurando não ter feito terapia cognitiva e comportamental na televisão, Teresa Paula Marques, de 52 anos, esclareceu ter dado "estratégias educacionais comuns ao formato internacional ‘Supernanny’", assegurando que "nada foi provocado ou aumentado" e esclarecendo não ser "um anjo que faz milagres". "Sou só a supernanny", afiançou. A psicóloga, que afinal estava a depor em tribunal na pele de ama televisiva, garantiu que, depois da transmissão dos dois únicos programas de ‘Supernanny’, "os comportamentos das crianças não se alteraram. Elas estão bem. O rendimento escolar está bem e as famílias estão mais felizes. Correram riscos, mas não há danos", concluiu.



O ‘tapete dos castigos’

Teresa Paula Marques disse, em tribunal, que "o ‘tapete da pausa’ do Francisco (episódio 2) visualmente não funcionou bem", referindo-se aos pontapés que a criança deu na cara da mãe.



Margarida, "a batoteira"

"A Margarida (episódio 1) brinca à ‘Supernanny’ com as colegas na escola, mas como é batoteira, é sempre ela a supernanny", referiu a psicóloga.



Psicólogo não foi ouvido

Quintino Aires esteve no tribunal, mas a audição foi adiada para data a definir. A próxima sessão do julgamento é a 5 de abril.