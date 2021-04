RTP-Madeira cria cargo de direção para irmão do juiz Ivo Rosa

António Gil Rosa, irmão do juiz Ivo Rosa, que foi responsável pela instrução do processo Marquês e salvou Sócrates de 25 crimes, foi no final do ano passado nomeado diretor da estação pública na Madeira, de onde a família é natural, e teve o sim da Entidade Reguladora para a Comunicação Social para assumir funções no canal público."O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu parecer favorável à nomeação de Alberto Gil Caires Baptista Rosa para Diretor de Canais do Centro Regional da RTP Madeira", pode ler-se na nota da ERC.O jornalista, de 55 anos, é responsável pela informação e programação do centro regional de rádio e televisão e moderador de um espaço de debates onde se discutem temas como o funcionamento da justiça. O cargo de "diretor de canais" não existia anteriormente e foi criado para Gil Rosa. "Esta deliberação surge na sequência do pedido apresentado pelo Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, S.A., a 2 de Março de 2010, para a criação de novos cargos "no âmbito da reorganização dos seus serviços de rádio e televisão na Região Autónoma da Madeira".Ivo e Gonçalo Rosa são naturais do norte da ilha da Madeira, mas o juiz veio para Lisboa no início da carreira. Na Madeira, ainda esteve colocado nos tribunais administrativos, antes de rumar as varas criminais.Gil Rosa, por seu turno, chegou a ser correspondente da TVI e também da SIC, antes de assumir a chefia da RDP-Madeira.