Novo ciclo de erotismo da CMTV arranca com ‘Emmanuelle’

Arranca este sábado na CMTV, às 02h00, um novo ciclo de cinema dedicada ao que de melhor se faz no género erótico. Os grandes clássicos da sétima arte vão passar, a partir de agora, todos os sábados à noite no canal do Correio da Manhã.

Hoje, a CMTV emite ‘Emmanuelle’, de 1974, baseado no romance homónimo de Emmanuelle Arsan. Protagonizada pela atriz Sylvia Kristel, esta longa-metragem dá início à saga da mulher de um diplomata francês em Banguecoque que embarca numa viagem de descoberta sexual. Na próxima semana chega ‘Emmanuelle 2’.