Novo diretor de comunicação do Benfica tem histórico de gaffes contra o FC Porto. Veja as imagens

No clube dos encarnados, Pedro Pinto entra diretamente para os quadros e terá sob a sua alçada todo o universo comunicacional do Benfica, inclusive a BTV.

O antigo jornalista da TVI e novo diretor de comunicação do Benfica, Pedro Pinto, já é um alvo antigo dos adeptos do FC Porto devido a gaffes cometidas em notícias relacionadas com os dragões.Pedro Pinto chegou a tratar os dragões por "Futebol Clube do Porco" e a trocar o nome do então técnico Lopetegui por "Lopetoqui".O antigo jornalista da TVI abandonou o canal após 22 anos ao serviço da estação.