Operadoras avaliam negócio com NOWO

Acordo entre ex-Cabovisão e Eleven Sports abala mercado da venda de direitos de transmissão de jogos internacionais.

Por Sónia Dias | 01:30

O acordo entre o grupo britânico Eleven Sports e a NOWO, que atribui a esta os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões e da Liga espanhola para Portugal por três temporadas, veio agitar o mercado nacional e levantar várias dúvidas nos telespectadores que acompanham estas competições.



Certo é que NOS, MEO e Vodafone terão de negociar com a antiga Cabovisão se quiserem continuar a oferecer aos seus clientes a possibilidade de subscreverem um canal com a oferta dos jogos da Champions e da La Liga.



Até à hora de fecho da edição, o CM não conseguiu obter comentários das operadoras sobre o assunto, exceto da Vodafone, que disse estar "a avaliar" a situação.



Também a Sport TV, que até aqui detinha os direitos de transmissão destas duas provas internacionais, disse que, para já, não ia "fazer comentários". Contudo, a não transmissão dos jogos destas competições pode obrigar o canal de desporto a repensar os preços das assinaturas (a partir de 23,99 euros por mês).



Os acordos da Eleven Sports para o mercado português são válidos por três anos e garantem a transmissão, em direto e em exclusivo, de todos os jogos até à época 2020/2021. No caso da Liga dos Campeões, o contrato com a UEFA inclui 138 jogos por época, desde a fase de qualificação de grupos até à final, além da Supertaça Europeia.



Já o acordo com a La Liga inclui todos os jogos da primeira divisão espanhola.