

Palestra com Sócrates sem o apoio da RTP

Núcleo de estudantes da Faculdade de Economia usou imagem do canal público e da Antena 1 de “forma indevida”.

Por Sónia Dias | 01:30

José Sócrates será o orador na 4ª conferência sobre O Projeto Europeu depois da Crise Económica, organizada pelo núcleo de estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que se realiza amanhã, no auditório da faculdade.



No cartaz de promoção do evento podem ver-se os logótipos da RTP e da rádio Antena 1, juntamente com os da universidade, que apoia o ciclo de palestras Economia Hoje, Futuro Amanhã, pressupondo que o grupo público estaria vinculado ao mesmo.



Instada pelo CM a esclarecer que ligação seria esta, a RTP fez saber que apesar de ter "com a Universidade de Coimbra uma parceria já há algum tempo para eventos de âmbito cultural", no caso específico deste ciclo de conferências "o Núcleo de Estudantes de Economia da Universidade de Coimbra usou de forma indevida a imagem da RTP, uma vez que esta ação não tem qualquer envolvimento por parte da estação, nem a nível de media partner, nem de patrocínio. Situação já reconhecida pela organização em questão e que será corrigida em novas ações de divulgação".



Ao CM, Simão Carvalho confirmou o "erro". O presidente daquele núcleo de estudantes disse ainda que a RTP e a Antena 1 foram convidadas "para serem media partners do evento", mas não obtiveram resposta.



Escolhido por ser "figura incontornável"

Simão Carvalho explicou ao CM que a escolha de José Sócrates se deve ao facto de este ser "uma figura incontornável no panorama político português", com um "vasto conhecimento do País".



O líder do núcleo de estudantes da Faculdade de Economia disse ainda que os colegas aceitaram a escolha de forma "positiva". Porém, são vários os comentário negativos no Facebook.