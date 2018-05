Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedido de desculpas de Zuckerberg não convence Europa

Criador da rede social admite: “Cometemos um erro e lamento-o”.

Por Sónia Dias | 01:30

Esta terça-feira o tempo foi o maior aliado de Mark Zuckerberg. Ouvido no Parlamento Europeu sobre o uso indevido de dados pessoais de milhões de utilizadores do Facebook pela Cambridge Analytica, o criador da rede social começou por repetir o discurso adotado perante o congresso dos Estados Unidos.



"Não fizemos o suficiente para evitar que estas ferramentas [do Facebook] fossem erradamente usadas, e isso inclui notícias falsas, ingerências em eleições de outros países, ou o uso indevido da informação pessoal dos utilizadores. Cometemos um erro e lamento-o", disse.



O pedido de desculpas, porém, não convenceu os eurodeputados que confrontaram Zuckerberg com muitas outras questões. Suspeitas de monopólio, indemnizações para os utilizadores lesados e origem dos lucros do Facebook foram alguns dos temas que deixou sem resposta (ficou a promessa de responder por escrito) e, apesar dos protestos dos eurodeputados, não aceitou ir além dos 15 minutos de tolerância.



Zuckerberg focou-se em dizer que está "muito comprometido com a Europa" e que está a utilizar a Inteligência Artificial para detetar "perfis falsos e conteúdos impróprios", embora reconheça que as mudanças vão demorar "algum tempo".



O fundador do Facebook disse ainda estar preparado para cumprir o novo Regulamento de Proteção de Dados, que entra em vigor sexta-feira, e sublinhou que paga impostos na Europa, onde terá cerca de dez mil trabalhadores até ao final do ano.