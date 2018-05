Zuckerberg pede desculpa à Europa por erros na proteção dos dados

CEO do Facebook pediu desculpa aos europeus na audição pública no Parlamento Europeu.

Por Tiago Varzim/Jornal de Negócios | 18:05

"Não fizemos o suficiente para que estas ferramentas não fossem usadas de forma errada", admitiu Mark Zuckerberg no Parlamento Europeu, numa declaração inicial, antes de os grupos políticos o questionarem. O líder da rede social disse mesmo que a sua empresa não estava "suficientemente preparada para deter a dimensão dos ataques informáticos" de que foi alvo em momentos de eleições.



Contudo, admitindo os erros, Zuckerberg apontou também os casos europeus que diz terem sido positivos. Foi o caso das eleições alemãs onde o Facebook trabalhou lado a lado com o Estado para lutar contra as notícias falsas. Já nas eleições francesas, também no ano passado, o norte-americano disse que o sistema de prevenção do Facebook detetou e eliminou mais de 33 mil contas falsas.



"O nosso compromisso com a Europa é muito forte", garantiu, destacando várias áreas onde a empresa está implementada na Europa e o nível de investimento que está a ser feito em recursos humanos e tecnologia para prevenir novas situações como o escândalo da Cambridge Analytica.







"Foi um erro. Peço desculpa por isso." As palavras são de Mark Zuckerberg que está esta terça-feira, dia 22 de Maio, a ser questionado no Parlamento Europeu. O CEO do Facebook repetiu a estratégia adotada no Senado e Congresso norte-americano: assumiu o erro, pediu desculpa aos utilizadores e explicou o que está a fazer para não errar novamente. Na Europa, Zuckerberg deu o exemplo da ação da rede social nas eleições alemãs e francesas.