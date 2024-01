A 7 de fevereiro, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, vai ser entrevistado na CMTV durante o ‘Grande Jornal da Noite’, no âmbito das próximas eleições legislativas.





Antes do ato eleitoral que definirá os membros da Assembleia da República, marcado para 10 de março, vão passar pelatodos os líderes dos principais partidos políticos que, em entrevistas individuais, conduzidas pelo jornalista Pedro Mourinho, sempre durante o ‘Grande Jornal da Noite’, vão expor as suas ideias para o futuro do País.

A primeira destas entrevistas acontece já no próximo dia 5 de fevereiro, com a presença de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, no canal do Correio da Manhã, a partir das 20h15. Seguir-se-ão Rui Tavares (do Livre), a 6, Inês Sousa Real (PAN) a 8, Mariana Mortágua (BE) a 9 e Rui Rocha (IL), a 12. André Ventura (Chega) vem aos estúdios da CMTV no dia 13. Falta anunciar a data da entrevista a Luís Montenegro, líder do PSD.