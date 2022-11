O empresário de futebol Pedro Pinho foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, no âmbito do caso das agressões a um repórter de imagem da TVI após o Moreirense-FC Porto (1-1), em abril de 2021.



O agente desportivo, que é muito próximo do FC Porto, foi condenado pelos crimes de dano qualificado e de atentado à liberdade de imprensa.









