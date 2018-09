Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Pesadelo na Cozinha' reforça sucesso

Programa do chef Ljubomir Stanisic foi visto por mais de 1,4 milhões de telespectadores.

Por Sónia Dias | 01:30

A segunda temporada de 'Pesadelo na Cozinha' estreou com uma audiência média de 1 407 800 telespectadores e um share de 32,1%, reforçando a liderança da TVI ao domingo à noite.



O formato que mostra o chef Ljubomir Stanisic a salvar restaurantes à beira da falência derrotou 'Terra Nossa', na SIC, com uma vantagem de 262 800 seguidores. O programa de César Mourão, que também regressa com uma segunda época de episódios, foi visto por 1 145 000 pessoas e registou um share de 24,5%, segundo dados da Gfk. Ainda assim, o episódio em que o humorista visitou a terra de Tony Carreira foi o mais visto de sempre da série e conseguiu adicionar 170 000 telespectadores ao resultado da estreia da primeira temporada, exibida a 27 de maio.



Já 'Pesadelo na Cozinha' também ganhou admiradores desde a primeira vez que o chef Ljubomir Stanisic surgiu na antena da TVI. O formato da Shine Iberia estreou a 12 de março de 2017, com uma audiência média de 1 201 120 telespectadores e 26,4% de share. Ao longo da série, o programa ganhou público, conseguindo uma audiência média de 1,5 milhões de telespectadores.



De regresso ao pequeno ecrã, 'Pesadelo na Cozinha' arrancou a nova época de episódios no segundo lugar na tabela dos mais vistos da semana, perdendo apenas para o futebol. O jogo particular entre Portugal e a Croácia, exibido na passada quinta-feira, na RTP 1, liderou com 1 497 550 telespectadores.