Polémico chefe Ljubomir regressa à televisão

Segunda edição de 'Pesadelo na Cozinha' está de volta em setembro.

16:15

O chefe Ljubomir Stanisic está de regresso aos ecrãs com a segunda edição de 'Pesadelo na cozinha', em setembro.



O programa da TVI, que se destina à remodelação de cozinhas em restaurantes de norte a sul do país, leva Ljubomir a visitar espaços que precisam de ajuda na gestão, confeção e decoração, tornando-os negócios de sucesso.



Ljubomir estreou-se na televisão em 2011, com a primeira edição de 'Masterchef Portugal', na RTP1.



Quem é Ljubomir e o seu percurso da Bósnia para Portugal

Ljubomir Stanisic tem 40 anos, nasceu em Sarajevo, a capital da Bósnia-Herzegovina (então parte integrante da antiga Jugoslávia).



Tirou o curso de Química da Alimentação em Belgrado, capital da atual Sérvia. Durante o período da guerra da Bósnia (entre 1992 e fins de 1995), o chefe percorreu vários países da Europa, acabando por eleger Portugal para ficar, em 1997.



Atualmente, tem três restaurantes '100 maneiras' abertos em Lisboa, sendo que um deles, situado no Bairro alto, foi distinguido em 2017 como o melhor restaurante do mundo pela revista britânica Monocle.



O chefe também publicou o livro "Papa quilómetros - Uma caminhada pela gastronomia portuguesa" em 2011, que lhe valeu o prémio da Academia Internacional de Gastronomia e o Gourmand World Cookbook Awards.



Ljubomir é casado desde 2009 com a portuguesa Mónica Franco, com quem tem dois filhos, Mateus e Luca.