Piada de jornalista da RTP com os McCann chegou a Inglaterra

Rita Marrafa de Carvalho foi notícia no jornal tabloide britânico ‘The Sun’ depois de ter feito um comentário na rede social Twitter sobre o comportamentos dos filhos durante um aniversário. "Na festa do meu filho de 8 anos, tudo a correr e aos gritos, a espalhar batatas e M&Ms, a mexer em tudo o que não deviam, confesso que gritei: ‘Ou param ou vou chamar os McCann!’ Não me orgulho. Mas teve efeito. Pelo menos no meu. Ficou quietinho, logo", escreveu.Entre os 52,6 mil seguidores da jornalista da RTP nesta rede social, houve amigos a chamarem--lhe "Naughty girl! [rapariga marota]", outras pessoas a apelidarem-na de "doente" e 591 seguidores adoraram o seu comentário.Contactada pelo, Rita Marrafa de Carvalho reagiu ao episódio dizendo que, em casa, os filhos "sempre ouviram os pais falar sobre o desaparecimento da Madeleine McCann". "São crianças informadas, com pai e mãe jornalistas, habituadas a ouvir falar que não se deixa as crianças sozinhas. A verdade é que o humor, característica que me ajuda a descomplicar temas e problemas com os meus filhos, foi a forma que encontrei para suavizar estes medos e para os amedrontar com alguma leveza sempre que se portavam mal".Já sobre a forma como o seu tweet foi parar à redação do jornal ‘The Sun’, Rita Marrafa de Carvalho tem "uma suspeita". "Ligaram para o meu telemóvel, sabiam o nome do pai dos meus filhos e os comentários que escrevo sobre ele. Portanto, só pode ser uma pessoa com um acesso privilegiado a jornalistas do ‘The Sun’ e com uma ligação muito direta à minha vida pessoal", concluiu.Questionada sobre se vai apresentar queixa ou pedir explicações à pessoa de quem suspeita, a jornalista da estação pública disse aoo que não lhe "interessa saber por que fez o que fez."