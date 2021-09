Pivot da SIC admite no ar erro “estúpido e inadmissível”. Veja o momento

O jornalista da SIC Bento Rodrigues considerou "estúpido e inadmissível" a troca de nomes em dois grafismos no rescaldo eleitoral da estação televisiva. A reação do pivot, em direto, surgiu depois de ter sido exibido um quadro no qual a foto de Carlos Moedas aparecia com o nome de Fernando Medina enquanto a imagem do novo autarca de Coimbra, José Manuel Silva, era identificada como António Machado, talvez uma referência errada ao antecessor e derrotado na corrida eleitoral, Manuel Machado.



Bento Rodrigues acabou por pedir desculpas duas vezes aos telespetadores, mas a forma como classificou um erro de colegas, sabe o CM, criou mau estar entre a equipa da SIC.

