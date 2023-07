Mais de um ano depois de se ter estreado na Netflix, a série ‘Pôr do Sol’ prepara-se para entrar também no catálogo da Amazon Prime Video, tendo a sua estreia agendada para a sexta-feira. Esta é a primeira série portuguesa a estar em exibição em duas plataformas de streaming em simultâneo, assumindo-se assim como um dos produtos de ficção nacional com maior alcance junto do público.









Ver comentários