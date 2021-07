Portugal e Lituânia eram os únicos dois países da UE sem 5G no final de junho

Portugal e a Lituânia eram os dois países da União Europeia (UE) sem serviços de quinta geração (5G) no final de junho, de acordo com último relatório do Observatório Europeu para o 5G.

"No final de junho de 2021, 25 países da UE-27 desfrutavam de serviços 5G", refere o relatório, sendo que Portugal faz parte do reduzido grupo de dois que não disponibiliza tecnologia 5G.

Atualmente, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia e Suécia são os países da UE que já têm serviços 5G.