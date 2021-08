Portugal é um dos países onde a pirataria mais tem crescido durante a pandemia. No que diz respeito a programas de televisão, surge em terceiro lugar nesta lista, com um aumento de 28%, logo a seguir à Itália (41%) e ao Reino Unido (30%), segundo os últimos dados da consultora britânica Muso.No que a filmes diz respeito, Portugal surge em 4º lugar, depois de Itália, Índia e Espanha, ao registar um crescimento de 47%. A nível global, a pirataria disparou cerca de 33% no confinamento.