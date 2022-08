A partilha ilegal de jornais e revistas, através de redes sociais como o WhatsApp ou o Telegram, custa à imprensa portuguesa entre 33 e 61 milhões de euros por ano (cerca de 30% do mercado). O valor é avançado por um estudo recente do OberCom - Observatório da Comunicação e mostra que, com base numa estimativa intermédia, o prejuízo ronde os 44 milhões de euros, um número que ultrapassa os 42 milhões avançados, no início do ano, pela Visapress, entidade responsável pela gestão coletiva de direitos de autor.









Ver comentários