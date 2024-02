Presidente da Lusa espera que o próximo Governo repense a compra da agência

O presidente do Conselho de Administração da Lusa considerou esta quinta-feira que a compra da agência pelo Estado, que não se concretizou em 2023 por falta de consenso político, é uma oportunidade adiada que espera ver retomada pelo próximo Governo.

"Para mim foi uma oportunidade adiada que espero que seja retomada", reforçou Joaquim Carreira à margem da apresentação do anuário de 2023 que decorreu esta quinta-feira na Câmara Municipal do Porto e que chega, pelo terceiro ano consecutivo, às livrarias com o objetivo de resumir o ano e divulgar uma parte do trabalho dos jornalistas da Lusa.

Assumindo que a não concretização do negócio não era o desfecho que esperava, o administrador entendeu, contudo, que a discussão em torno do mesmo levou a que se falasse muito mais da agência e se relembrasse a sua importância no panorama do sistema da comunicação social.