Primeira semifinal do Festival da Canção arranca com favorito

Conan Osíris, 29 anos, é de Lisboa e o seu polémico tema, ‘Telemóveis’, já teve mais de milhão e meio de visualizações no YouTube.

Por Paulo Abreu | 01:30

Os primeiros oito concorrentes do Festival da Canção disputam este sábado a semifinal, às 21h00, apresentada pela dupla Sónia Araújo/Tânia Ribas de Oliveira, nos estúdios da RTP, em Lisboa – os restantes candidatos, sob o olhar atento do presidente do júri, Júlio Isidro, e dos seis jurados (Isaura, Álvaro Costa, Rita Redshoes, Pedro Penim, Maria João e Selma Uamusse), atuam no próximo sábado, dia 23. "Cresci a ver o Festival… Estou muito feliz por estar, mais uma vez, envolvida neste projeto", diz Tânia ao CM.



A maioria dos intérpretes são desconhecidos do grande público, talvez à exceção dos Calema, mas há um que se tem destacado de todos os outros: Conan Osíris, de 29 anos. Ame-se ou odeie-se, a verdade é que o autor do tema ‘Telemóveis’, cujo seu nome de batismo é Tiago Miranda, tem uma vasta legião de fãs nas redes sociais e o vídeo da sua canção já teve mais de um milhão e meio de visualizações no YouTube. Aliás, de acordo com uma sondagem levada a cabo pelo Wiwibloggs, site que junta vários fãs internacionais do certame, é o principal favorito a vencer este sábado, com 40%.



De cada semifinal serão eleitos quatro candidatos para a final, conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, no dia 2 de março, no Portimão Arena – os bilhetes foram postos à venda esta sexta-feira, por 5 euros. O vencedor, recorde-se, representará Portugal na Eurovisão em Tel Aviv (Israel), entre 14 e 18 de maio.