Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtor da "Guerra dos Tronos" vai fazer série sobre apocalipse ambiental

Estação televisiva alemã ZDF e outras norte-americanas e europeias devem apoiar este projeto-acontecimento.

02:58

O produtor da "Guerra dos Tronos", cuja oitava série começa a ser exibida a partir de domingo, vai lançar uma nova série, dotada de um orçamento elevado, adaptado de um romance de sucesso sobre desastres ecológicos.



O norte-americano Frank Doelger, que ganhou cinco Emmy Awards por aquela série fantástico-medieval, anunciou hoje, no quadro do MIPTV em Cannes, a adaptação do romance "The Swarm", que imagina a humanidade ameaçada pelo apocalipse devido à poluição, com os oceanos e os seres que neles habitam a revoltarem-se contra os humanos.



Doelger aproveitou o encontro profissional da indústria mundial da televisão para apresentar uma maqueta animada de uma cena da sua série de tons apocalípticos.



Tal como na "Guerra dos Tronos", esta série vai assentar em grande parte em efeitos especiais, correspondendo a uma espécie de inquérito policial científico, segundo Doelger.



Traduzido em mais de 25 línguas, o livro do alemão Frank Schatzing foi escrito "em 2003-2004 e infelizmente numerosos elementos que tinha previsto revelaram-se exatos", afirmou o produtor, em Cannes.



Doelger prevê trabalhar com Alan Taylor, que esteve envolvido, por exemplo, em episódios dos "Sopranos", para realizar metade dos oito episódios da série, anunciada como a mais cara produção europeia de sempre.



A estação televisiva alemã ZDF e outras norte-americanas e europeias devem apoiar este projeto-acontecimento.