Depois de apostas que se revelaram um fracasso de audiências, como ‘Lua de Mel’ e ‘Por Ti’, ainda em exibição, a SIC está a preparar com especial cuidado a estreia da sua próxima novela, ‘O Segredo’, que deverá chegar ao pequeno ecrã no fim de setembro ou início de outubro - tudo dependerá do ritmo de gravações e da capacidade de entrega de episódios por parte da produtora SP Televisão, sabe a Boa Onda.









