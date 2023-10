Psicóloga reforça ‘Noite das Estrelas’

A psicóloga clínica Sílvia Botelho é o novo reforço do painel de comentadores do programa ‘Noite das Estrelas’ da CMTV, juntando-se a Teresa Guilherme, Gisela Serrano, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins. O programa, que vai para o ar de segunda a sexta-feira, depois da meia-noite, é apresentado por Maya e Rui Oliveira.









“É o contributo de mais uma presença feminina no painel, uma figura com provas dadas em televisão, que reforça o comentário com o seu conhecimento especializado em psicologia mas também como pessoa atenta a todos os fenómenos que analisamos habitualmente no ‘Noite das Estrelas’”, refere Maya.

Psicóloga clínica com mais de 15 anos de experiência, Sílvia Botelho tem também uma especialização em psicologia forense e vasta experiência nos comentários sobre casos da atualidade na antena da CMTV. Agora, porém, vai estrear-se no capítulo dos famosos. “Esta temática das celebridades é uma novidade para mim e também por isso estou tão entusiasmada. Sou uma curiosa nata e interesso-me por tudo o que tem a ver com o comportamento, as atitudes e as questões sociais e humanas. Além disso, tenho uma sensibilidade apurada para compreender as pessoas e ser empática com o outro”, justifica Sílvia Botelho ao Correio da Manhã.





A sua abordagem passará por aliar os seus conhecimentos à observação de comportamento e atitudes dos famosos. “Sou muito estudiosa e a preparação das emissões passará por fazer uma pesquisa muito apurada sobre os temas e revestir os meus comentários com conhecimentos técnicos da minha área”, sublinha o novo rosto das noites do canal do Correio da Manhã.