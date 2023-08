Gisela Serrano vai reforçar o painel de comentadores do ‘Noite das Estrelas’, o programa conduzido por Maya e Rui Oliveira na CMTV. “Fiquei extremamente feliz, tive convites para comentar noutros programas, mas não aceitei. Quero estar junto dos melhores”, disse a nova comentadora do formato, que em breve se juntará a Teresa Guilherme, Adriano Silva Martins, Quintino Aires e Daniel Nascimento.Ao, Gisela Serrano afirma que foi muito bem recebida pela equipa e que está pronta para o desafio. Também Maya está feliz com esta nova aposta. “O painel todo está muito contente por este reforço”, disse a apresentadora.