Quando ligar para alguém que mudou de operador vai deixar de ser avisado

Para manter o serviço, o assinante terá de informar a rede móvel.

19:11

Os clientes de redes móveis vão deixar de ser avisados que estão a ligar para um número que mudou de operador. Os alertas de portabilidade vão deixar de existir a partir de 13 de setembro.



Assim, cada vez que fizer uma chamada para um número que, inicialmente, pertencia a uma operadora e, atualmente, a outra rede móvel, deixará de ouvir "Aviso: Está a ligar para um assinante que agora pertence à [...]. Aguarde."



Os clientes já estão a receber mensagens a avisar acerca desta alteração. Apesar da mudança, quem pretender pode continuar a usufruir do serviço.



"A partir de 13/9 deixará de ouvir o aviso a informar que está a ligar para um número que agora pertence a outro operador. Para manter o aviso ligue 1242", pode ler-se numa sms enviada a um cliente da NOS.



Já aos clientes da Vodafone é informado: "No âmbito do novo Regulamento de Portabilidade, a partir de 13 de setembro, ao fazer uma chamada deixará de ser infornado sobre o operador a que o número pertence. Se pretender, pode voltar a ativar o anúncio, ligando gratuitamente 1278."



Os clientes da MEO ainda não terão recebido uma mensagem a informar desta alteração.



Em comunicado, a ANACOM explica o que cada cliente terá de fazer, consoante o operador.



"Esta alteração do Regulamento foi motivada pela crescente proliferação de tarifários 'flat rate' que incluem comunicações para outras redes e de tarifários com preços de chamadas móvel-móvel iguais para todas as redes, pelo que a audição, por defeito, do anúncio online identificando a rede dos números móveis portados para os quais o utilizador liga deixou, em muitos casos, de ser tão necessária. Sem prejuízo, mantém-se o direito dos assinantes à audição desse anúncio, sempre que solicitado", pode ler-se no documento.