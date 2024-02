Os quatro Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, vão ter, cada um, o seu próprio filme biográfico. As quatro longas-metragens serão realizadas por Sam Mendes e produzidas por Pippa Harris, sendo esta a primeira vez que os Beatles estão a conceder direitos de autor completos de vida e música para um projeto de cinema. Os filmes deverão estar prontos apenas em 2027 e deverão ser lançados pela Sony Pictures nos cinemas de forma inovadora, potencialmente a coexistirem ou a cruzarem-se nas telas.









“Estou honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos e animado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”, referiu, a propósito, Sam Mendes. Já Pippa Harris prometeu “uma experiência cinematográfica épica”.

Mas esta não é a primeira vez que os Beatles chegam ao grande ecrã. As incursões mais famosas dos ‘fab four’ no cinema ocorreram nos seus primeiros anos. Entre 1964 e 1970, apareceram em cinco filmes, incluindo ‘A Hard Day’s Night’ (1964) e a animação ‘Yellow Submarine’ (1968). Também em 1979, quando Lennon ainda era vivo, foi produzido um filme biográfico do grupo intitulado ‘The Birth of the Beatles’, na altura com o baterista original dos Beatles, Pete Best, como conselheiro. O quarteto foi também tema de vários documentários, sendo o mais recente ‘The Beatles: Get Back’, de Peter Jackson, de 2021.





Recorde-se ainda que, em novembro, os Beatles lançaram aquela que terá sido a sua última música, ‘Now and Then’ (feita a partir de uma demo solo de piano/vocal de John Lennon, de 1979), que já conta com 45 milhões de visualizações no YouTube.