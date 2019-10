Quer ir aos MTV Europe Music Awards? Há bilhetes duplos para assinantes do CM

Quer estar presente nos MTV Europe Music Awards? O Clube CM+ tem uma campanha exclusiva para assinantes do CM que não vai querer perder.

Para se habilitar a ganhar bilhetes duplos para os MTV EMA, voo para Sevilha, em Espanha, e hotel com pequeno-almoço basta criar uma frase criativa com as palavras "MTV Europe Music Awards" e "Correio da Manhã". Preencha aqui os campos pedidos e submeta a sua participação.

O passatempo começou esta quarta-feira, dia 9 de outubro, e termina dia 15. O contacto com o vencedor será feito a 16 de outubro.

Já conhecia o Clube CM+? Clique e descubra o espaço dedicado aos assinantes de CM.