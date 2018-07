Judite de Sousa foi enviada pela TVI para cobrir o resgate das crianças presas numa gruta na Tailândia e a experiência revelou-se complicada de gerir. Com o fuso horário a condicionar os horários dos diretos, a jornalista diz que dormiu "duas ou três horas por dia".Daí que, conta a repórter no seu blogue pessoal, Judite tenha aproveitado todos os momentos 'mortos' para descansar. E o chão foi uma das alternativas possíveis."Com a diferença horária de seis horas, na Ásia só dá para dormir duas ou três horas por dia. No intervalo das reportagens e dos diretos, aproveitamos para descansar o que for possível. Se for no chão, que seja. O importante é não falhar", conta Judite no seu blog