Revista Must do Jornal de Negócios já está online

O Jornal de Negócios lançou esta terça-feira, 27, o site da Must, suplemento mensal do título do Grupo Cofina. O novo site aborda temas ligados ao luxo e ao prazer, dos essenciais do guarda-roupa da estação aos rituais de beleza, sem esquecer os carros, os destinos, os restaurantes, os grandes temas e as entrevistas com personalidades que chamam a atenção.

A revista Must, editada por Manuel Dias Coelho, foi lançada em 2007 e desde então que sai mensalmente com o Jornal de Negócios. O site é um reflexo moderno, atual e sempre apelativo de um título que tem uma identidade marcada pelo bom gosto, atualidade e qualidade, mas também pela imaginação.