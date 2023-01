RTP: O que acontece quando não estamos a olhar?

E, nem de propósito, numa altura em que é anunciado o óbito do jornal que José Alberto Carvalho criou para tentar fazer esquecer o jornal que Manuela Moura Guedes conduzia como ninguém, surge um receio. Em Queluz de Baixo teme-se que, depois das desastrosas prestações da apresentadora e dos irrisórios valores das audiências, quando o ‘Jornal das 8 ‘ da TVI voltar a chamar-se ‘Jornal Nacional’, a versão de fim de semana tenha de adoptar o nome ‘Jornal do Bairro’.Depois do ‘Perplexidades’ da última semana, correm dois cognomes muito interessantes nos bastidores das televisões de Queluz de Baixo. Numa delas fala-se de "O Corta-Relvas", uma subtil referência a métodos de alteração da paisagem. Na outra menciona-se "O Compostor", uma outra metáfora de jardim para sublinhar a singularidade de um processador que transforma em adubo tudo aquilo que lhe é entregue, em todas as frentes.É um dos mais valiosos ativos da estação de Queluz de Baixo e um dos melhores profissionais da sua geração. Nota-se que não é uma prioridade para a "estratégia" da direção mas é incontornável que faz com que cada oportunidade conquistada seja um momento alto de uma informação que está em baixo. A notícia sobre a multa milionária aplicada a antigos governantes e, sobretudo, a forma como Carlos Enes não abandona uma história e assegura o adequado ‘follow up’ é uma lição para quem queira aprender a fazer jornalismo de investigação: mesmo que, alegadamente, o faça há 10 anos.Não me estou a meter com a repórter Ana Geraldes, cujo trabalho, aliás, aprecio. A questão aqui é outra: como é que ninguém reparou que o alfinete que trazia à lapela era facilmente confundível com o símbolo da Iniciativa Liberal?! Num qualquer dia de trabalho, esta minha preocupação com a minúcia seria excessiva, mas acontece que no dia de trabalho a repórter estava em direto... da Convenção da IL. E aqui já não é um detalhe alguém poder confundir um acessório com um propósito.