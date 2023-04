O presidente do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP afirmou no Parlamento que a Contribuição Audiovisual (CAV) é "fundamental para manter um serviço público com estabilidade financeira, afastando o regresso de indemnizações compensatórias". José Carlos Vieira de Andrade defendeu ainda que a taxa deveria ser "atualizada de acordo com a inflação", algo que não acontece já "há algum tempo".









