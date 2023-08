RTP2 falha quota da língua portuguesa

Entre os canais generalistas de acesso livre (RTP1, RTP2, SIC e TVI ), e de acesso com assinatura (Porto Canal e CMTV), somente o serviço de programas da RTP2 não cumpre a generalidade das obrigações em matéria de defesa de língua portuguesa.



A estação do Estado não atingiu a quota de 20% relativa à difusão de obras criativas originariamente em língua portuguesa, de acordo com o relatório ‘Produção Audiovisual nos Serviços de Programas Televisivos em 2022’, divulgado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).









