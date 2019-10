Rui Rio e Ana Gomes juntos contra Flor Pedroso após polémica do 'Sexta às 9'

O‘Sexta às 9’ continua envolto em polémica. Depois de o regresso do programa de Sandra Felgueiras ter sido adiado de setembro para outubro, por decisão de Maria Flor Pedroso, diretora de Informação, este fim de semana Rui Rio partiu para o ataque, via Twitter."Porque será que o ‘Sexta às 9’ foi suspenso antes das eleições, particularmente este programa que só pôde ser emitido ontem? Pode haver mil razões, mas perante a gravidade do que aqui está…"Nesta rede social, o presidente do PSD teve um inesperado apoio, o de Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS. "Tem de se reconhecer que tem razão em perguntar, sr. Rui Rio. As questões levantadas no programa ‘Sexta às 9’, ontem (dia 13), têm de ser esclarecidas e de ter consequências que decorrerem do indispensável esclarecimento."Toda esta nova polémica surge devido a uma reportagem sobre um contrato de exploração de lítio em Montalegre assinado, sem estudo de impacte ambiental, entre o Governo e a empresa Lusorecursos Portugal Lithium e que está a ser investigada pela Justiça.Após o ‘Sexta às 9’ ter ido para o ar, João Galamba (secretário de Estado de Energia no último Governo) disse que o programa "alimenta mentiras". Sandra Felgueiras não o deixou sem resposta: "Tudo o que revelamos são factos. Compreenda o nosso trabalho. Porque ele é sério. Como sério espero que seja o seu".Contactada pelo, a direção de Informação da RTP, liderada por Flor Pedroso, desmente a "suspensão de qualquer programa sob sua responsabilidade". "Todas as alterações foram articuladas com os responsáveis dos vários programas. Acrescenta-se que qualquer notícia que chegue à redação da RTP é por nós emitida, assim que estiver pronta para ir para o ar."