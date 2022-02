SÁBADO Viajante na CMTV acima dos 100 mil espectadores

A

liderou o mercado de informação nacional do cabo no mês de janeiro,

obtendo mais audiência do que os seus principais concorrentes juntos. O canal

registou um share médio mensal de 4,1%, contra 2% da SIC Notícias e do canal CNN. A RTP3 teve 0,7% de share médio mensal.



A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas do cabo, não estando ainda presente na TDT.

O programa dana CMTV acompanha a tendência de bons resultados do canal de televisão da Cofina. Ao longo do último mês, o primeiro programa dana CMTV ultrapassou a média de 100 mil espectadores, correspondendo a valores superiores a 6% de share. E no papel, é já a 5 de março que vai chegar às bancas o quarto número da sua revista de viagens.Os episódios dasão transmitidos todos os sábados, a partir das 10h20, e mostram o melhor de Portugal e do mundo aos espectadores da CMTV. Esta aventura das viagens teve início em maio de 2021 e não mais parou de crescer desde então. Tudo começou com a descoberta de Setúbal, Arrábida e Azeitão, seguindo para o concelho da Lourinhã. México (Cancun, Playa del Carmen e Tulum) foi o poiso que se seguiu, havendo depois uma incursão pelo sul de Portugal, em direção a Tavira, cidade e praias.Em setembro do ano passado, acontinuou a mostrar o mundo aos seus leitores e espectadores, com quatro episódios na Tunísia (Sousse e Monastir, por exemplo), regressando ao território nacional para conhecer o concelho do Sabugal, antes de nova incursão ao estrangeiro com a transmissão de quatro episódios dedicados ao Dubai, onde não faltaram as referências à Expo 2020, ao deserto e à boa vida.De regresso a Portugal, o programa de viagens que passa na CMTV, tem estado na região de Coimbra. Primeiro na cidade dos estudantes e, no próximo fim de semana, com uma ida ao Baixo Mondego, onde se produz um dos melhores arrozes do mundo. E todos estes episódios podem ser vistos e revistos em sábado.pt/viajante.Além de ser líder de mercado há 61 meses consecutivos, ou seja, 5 anos e um mês, aganha sem qualquer interrupção à totalidade dos seus concorrentes há 1249 dias seguidos.