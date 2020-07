Saída de Cristina deixa SIC à deriva

A saída de Cristina Ferreira da SIC deixou o canal à deriva e mergulhado numa crise que se prevê profunda. Ao longo dos últimos dois dias, as reuniões de emergência denunciam o desnorte que se vive em Paço de Arcos, que não tem um rosto para substituir a estrela, já sofre com fortes quebras publicitárias e teme pela queda abrupta das audiências do canal.Nos corredores, fala-se igualmente numa possível debandada, que já começou com a saída de Pedro Mourinho e do apresentador João Paulo Rodrigues, e que poderá continuar nos próximos dias.Sem a rainha das manhãs, a SIC fica ainda com uma ‘casa vazia’, uma vez que o estúdio milionário preparado para ser o cenário do programa de Cristina Ferreira e todo montado em função da apresentadora, está agora inutilizado.A estação de Francisco Pinto Balsemão prepara agora uma estratégia de emergência para combater uma TVI, que está a apostar forte numa reformulação para garantir o regresso aos êxitos. Segundo o Correio da Manhã apurou, a estação da Media Capital tem à sua disposição 15 milhões de euros para reorganizar a casa. Só Cristina Ferreira vai ganhar um salário anual de 2,6 milhões de euros [fora compromissos publicitários], assumindo o lugar de diretora de entretenimento e ficção e ficando ainda com uma participação na Media Capital.Para já, ainda não é certo qual será o seu papel na grelha da TVI, mas fala-se que dificilmente irá regressar às manhãs e que terá um novo desafio no horário de maior audiência, ao final do dia.Em contraste com o ambiente de mal-estar que se vive na SIC, a euforia tomou conta dos corredores de Queluz de Baixo. Na TVI, acredita-se que o regresso da filha à casa-mãe será sinónimo de audiências e de uma batalha ganha.O jornalista Pedro Mourinho é outra das figuras a abandonar a estação de Paço de Arcos para se juntar à TVI. Vai ser subdiretor de informação do canal, juntando-se à equipa agora liderada por Anselmo Crespo.A SIC contratou Bruno Nogueira, que se junta a César Mourão e Ricardo Araújo Pereira. Ao todo, a estação desembolsa por ano meio milhão de euros só para os humoristas.A estação está sem alternativa para colmatar a ausência de Cristina nas manhãs. A direção tem estado em reuniões para definir o futuro.O líder do PSD, Rui Rio, usou a sua conta do Twitter para criticar a contratação milionária de Cristina Ferreira. "Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este setor; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica".Recorde-se que, de forma a apoiar o setor da Comunicação Social, o Governo anunciou um pacote de 15 milhões de euros para antecipar a compra de publicidade institucional aos media. A SIC e a TVI receberam a maior parte do ‘bolo’, sendo que a estação de Queluz de Baixo arrecadou 3,3 milhões de euros. Agora, a contratação de Cristina está a ser usada como arma política por parte do PSD. Também David Justino, vice-presidente do PSD, não poupou críticas e falou num "negócio pornográfico".Miguel Poiares Maduro também usou o Twitter para comentar o caso. "Os bancos que receberam auxílio financeiro do Estado ficaram sujeitos a tetos salariais. Mas ninguém parece incomodado com contratações milionárias por empresas de media que ainda há pouco reclamavam e receberam auxílios públicos".