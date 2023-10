Quem segue atentamente as galas de 'Ídolos', terá certamente notado que a emissão da passada sexta-feira teve um 'glamour' especial. Pela primeira vez, os candidatos contaram com o acompanhamento musical de 'back-vocals', a cargo de Patrícia Antunes e Patrícia Silveira. O que poucos sabem, é que as duas meninas do coro têm um vasto currículo nas lides musicais e costumam acompanhar o cantor Terence Trent D'Arby nas suas digressões.