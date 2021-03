O roubo de conteúdos protegidos por direitos de autor no ciberespaço disparou com a pandemia e promete fragilizar ainda mais a economia. Esta quinta-feira, o problema da pirataria dominou a discussão, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dos projetos de lei do PS e do PAN sobre direitos na era digital.