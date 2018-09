Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC e TVI esperam para ver o concurso da TDT

Privados só se pronunciam após conhecerem o regulamento e caderno de encargos. Cofina vai acompanhar o processo.

Por Hugo Real | 01:30

A Impresa e a Media Capital, donos da SIC e da TVI, os únicos grupo privados com canais em sinal aberto, estão na expectativa quanto aos concursos que vão ser lançados pelo Governo para duas novas estações em sinal aberto, uma de informação e outra de desporto.



"Não podemos comentar coisas sobre as quais não temos informação. Vamos esperar para ver o regulamento e o caderno de encargos", diz ao CM fonte oficial da Media Capital. Posição similar tem a Impresa. "Oportunamente, nos pronunciaremos sobre a respetiva legalidade e viabilidade económica", diz fonte da empresa.



Recorde-se que estas duas empresas têm, no cabo, canais de informação, a SIC Notícias e a TVI 24, que poderão apresentar a concurso.



A Cofina, que detém o CM e a CMTV, adianta que "vai acompanhar o desenvolvimento do processo e analisar o dossiê".



O CM contactou ainda eventuais interessados na licença do canal de desporto. A Sport TV, que no cabo já conta com uma estação em sinal aberto (Sport TV+), adianta que "seguirá de perto este processo". Já a Eleven Sports, que acaba de entrar no mercado nacional, optou por não fazer comentários. Até ao fecho desta edição, não foi possível obter um comentário da Sociedade Vicra, dona do canal A Bola TV.



Antes dos concursos serem lançados, a ERC tem de emitir um parecer sobre o regulamento e o caderno de encargos já enviado pelo Governo. Depois será aberta uma consulta pública a estes documentos.