SIC e TVI fazem menos 6,7 milhões de euros em chamadas

Canais recebem cada vez menos com os serviços multimédia.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 01:30

Os ganhos da SIC e da TVI com as chamadas telefónicas e mensagens de valor acrescentado (designadas por IVR) voltaram a atingir novos mínimos, no ano passado.



De acordo com as contas anuais da Impresa e da Media Capital, os dois grupos, em conjunto, fizeram pouco mais de 23 milhões de euros com esta linha de negócio, o que perfaz 1,9 milhões/mês, muito longe do recorde estabelecido em 2013, quando somados faturaram uma média mensal de 6,5 milhões de euros. Nesse ano os proveitos totais da SIC e da TVI com este negócio atingiram os 78 milhões de euros. Já quando em comparação com 2016, verifica-se que SIC (13,8 milhões) e TVI (16,1 milhões) registaram menos 6,7 milhões de euros - cerca de 560 mil euros por mês - em proveitos com IVR.



Segundo o relatório e contas do grupo Impresa, dona da SIC, no ano passado, os proveitos com esta área de negócio desceram 41,3% para 8,1 milhões (uma quebra de quase 5,7 milhões), o valor mais baixo do canal de Carnaxide desde 2008. Além da "tendência decrescente" deste negócio, para a redução substancial contribuiu "a redução do número de programas com concursos com participação telefónica".



Já a Media Capital terá obtido receitas de cerca de 15 milhões de euros, segundo apurou o CM, já que o relatório e contas da empresa não especifica estes números. Este valor significa um recuo de entre 6% a 7% (menos um milhão de euros) em relação ao ano anterior.