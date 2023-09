Com a liderança no mês de agosto, a SIC consegue estar há 55 meses consecutivos como o canal mais visto em Portugal. Com 14% de share, o canal de Paço de Arcos levou novamente de vencida o principal rival, a TVI, que fez 13,5%, enquanto a RTP1 ficou nos 10,1%. Ainda longe de chegar à liderança, o canal de Queluz de Baixo diminuiu assim em 0,1% a distância para a SIC, pois em julho tinha ficado a 0,6%.









Num mês de agosto marcado pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a visita do Papa a Portugal, a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e o início da principal competição do futebol português, há um fator comum em relação aos três canais generalistas: todos caíram em comparação com o mês anterior - SIC (14,6%), TVI (14%) e RTP1 (10,5%), fazendo assim o pior resultado do ano.

Um percurso bem diferente, por exemplo, da CMTV, que, apesar de estar numa plataforma de cabo, cresceu 0,7% em relação ao mês anterior e atingiu o melhor resultado de 2023.









Leia também CMTV com domínio total em agosto. Teve mais audiência que os concorrentes juntos Mas voltando à liderança da SIC em agosto, o canal de Paço de Arcos venceu em praticamente todos os períodos horários do dia, das manhãs ao prime time - leia-se horário nobre (entre as 20h00 e as 24h00), passando pelas tardes.

‘Salve-se Quem Puder’, apresentado por Diana Chaves e Marco Horácio, foi o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa em agosto. Também os espaços de Informação como o ‘Jornal da Noite’ e o ‘Primeiro Jornal’ venceram nos seus horários, ajudando a consolidar esta liderança.





Recorde-se que os dados são da responsabilidade da GfK.